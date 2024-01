Hier freut sich jeder Generation Development-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Generation Development wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 6,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Generation Development-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 für die letzten 25 Tage zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird die Generation Development-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des aktuellen Kurses bewertet. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +23,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +7,06 Prozent, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.