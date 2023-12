Hier freut sich jeder Geely Automobile-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Aktie von Geely Automobile wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 14,05 liegt sie insgesamt 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,36 im Segment "Automobile". Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Geely Automobile besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Trotz tiefergehender und automatischer Analysen, die in letzter Zeit vor allem auf "Schlecht"-Signale hindeuteten, erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Geely Automobile beträgt 18,45 und führt zur Bewertung als "Gut". Der RSI25 beläuft sich auf 60,33, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Geely Automobile derzeit 2. Dies bedeutet eine negative Differenz von -2,81 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automobile". Daher erhält Geely Automobile von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

