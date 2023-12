Hier freut sich jeder Gatekeeper-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und damit eine gute Möglichkeit bietet, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. In Bezug auf die Gatekeeper-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 26,09, was darauf hinweist, dass die Gatekeeper-Aktie überverkauft ist, im Gegensatz zum 7-Tage-RSI, und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielt die Gatekeeper-Aktie eine Rendite von 95,24 Prozent, was mehr als 96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 10,96 Prozent, wobei die Gatekeeper-Aktie mit 84,28 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gatekeeper mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,51 Prozent für die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gatekeeper-Aktie bei 7,29 liegt, was 77 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31,39. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht führt.