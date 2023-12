Hier freut sich jeder Funko-Anleger!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Funko in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Entwicklung und die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Funko weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Funko als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 24,84 liegt dieses insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Händler" (62,22). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Funko diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen überwogen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind vor allem positive Themen in den Diskussionen präsent. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Funko-Aktie aktuell bei 8,58 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 7,14 USD liegt und somit einen Abstand von -16,78 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 7,21 USD, was einer Differenz von -0,97 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Einschätzung für die Funko-Aktie.