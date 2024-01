Hier freut sich jeder Fuji Soft-Anleger!

Die Aktie von Fuji Soft zeigt sich aus technischer Sicht in einer guten Verfassung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6020 JPY, was einem Unterschied von +25,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5724,6 JPY wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,16 Prozent) bewertet. Somit erhält die Fuji Soft-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen erkennbar ist. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge blieben unverändert und werden daher ebenfalls als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral wahrgenommen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen deutlich, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 16,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 48,02 für 25 Tage eine gute und neutrale Bewertung. Basierend auf dem Gesamtbild erhält die Fuji Soft-Aktie damit insgesamt ein "Gut"-Rating.