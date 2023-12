Hier freut sich jeder FuelCell Energy-Anleger!

Der US-amerikanische Energieunternehmen Fuelcell Energy wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 2 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens fällt dabei neutral aus, mit 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Meinungen. Im vergangenen Monat wurden keine neuen Bewertungen von Analysten veröffentlicht. Basierend auf einer Kursprognose von 4 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 222,58 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fuelcell Energy liegt bei 59,52, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, steht bei 45 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 1,24 USD lag, was einem Unterschied von -35,42 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,2 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Fuelcell Energy zeigt sich insgesamt besonders positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, wodurch das Unternehmen insgesamt eine positive Einschätzung erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.