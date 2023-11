Hier freut sich jeder Fraport-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Aktienkurs von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der gleichen Branche ("Industrie") liegt die Rendite von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide um 20,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,33 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 2,65 Prozent, und Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide liegt aktuell um 20,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend gut abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 48,47 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 52,56 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 49,01 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +7,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen die Diskussionen von positiven Themen geprägt waren, und nur an einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide ausgetauscht. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide auf verschiedenen Ebenen positive Bewertungen erhält, sowohl in Bezug auf die Rendite als auch das Anleger-Sentiment.