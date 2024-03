Hier freut sich jeder Ford Motor-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Der Aktienkurs von Ford Motor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -18,23 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ford Motor eine Outperformance von +20,64 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,19 Prozent im letzten Jahr, wobei Ford Motor 8,59 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Ford Motor ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Ford Motor in den letzten 7 Tagen liegt bei 19 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 36,42, was bedeutet, dass Ford Motor weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Ford Motor eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Ford Motor beträgt aktuell 12,21 USD, was nur eine Abweichung von +4,34 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,74 USD darstellt. Auf dieser Grundlage erhält Ford Motor eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12 USD, was einer Abweichung von +6,17 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend wird Ford Motor auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ford Motor in den sozialen Medien festzustellen war. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Ford Motor in den sozialen Medien deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.