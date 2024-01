Hier freut sich jeder Focusrite-Anleger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Focusrite wurden zuletzt vor allem und mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Focusrite beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Focusrite eine Performance von -38,13 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 1,39 Prozent, was bedeutet, dass Focusrite im Branchenvergleich eine Underperformance von -39,52 Prozent aufweist. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Focusrite mit 43,85 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 540 GBP lag, was einen Unterschied von +5,49 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 503,4 GBP eine Abweichung von +7,27 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten für Focusrite 1 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Zudem erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 540 GBP eine Entwicklung von 177,78 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 1500 GBP, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine Stufe "Gut".