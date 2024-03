Hier freut sich jeder First Solar-Anleger!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von First Solar als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die First Solar-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,38, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 41,77 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking ergibt somit eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 28,01 und liegt damit 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 72. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist, weshalb First Solar auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Ein Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") zeigt, dass First Solar mit einer Rendite von -16,75 Prozent mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 8,64 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei auch hier First Solar mit 25,39 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Einschätzungen von Analysten zeigt, dass diese in den vergangenen 12 Monaten 7 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für die First Solar vergeben haben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Kürzerfristig liegen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer jüngsten "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 44,63 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 161,35 USD und generieren ein mittleres Kursziel von 233,36 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.