Hier freut sich jeder First Solar-Anleger!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was sich auch in der Diskussion über das Unternehmen First Solar widerspiegelte. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Gegensatz dazu liegen aus den letzten zwölf Monaten 11 positive, 6 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten für First Solar vor, was im Durchschnitt einem positiven Rating entspricht. Insgesamt erhält die First Solar-Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 229 USD, was einem potenziellen Anstieg um 56,25 Prozent entspricht.

Allerdings weist First Solar derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,23 %. Dies führt zu einer negativen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 60,09 unter dem Branchen-KGV von 69,85 liegt. Daher ergibt sich eine positive "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.