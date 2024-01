NetScout Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Unternehmen Netscout schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,47 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Stimmung rund um die Aktien von Netscout wird als neutral bewertet, basierend auf einer mittleren Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Netscout eingestellt waren. Es gab neun positive Tage, drei negative Tage und zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb Netscout eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Netscout weist eine Ausprägung von 90,78 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,26, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating als "Schlecht".