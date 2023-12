Hier freut sich jeder First Foundation-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell zeigt der RSI der First Foundation-Aktie einen Wert von 14,96, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bezieht man die relative Bewegung auf einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 22, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die First Foundation-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung, die sich aufteilt in 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein durchschnittliches "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Analystenratings, liegt bei 18 USD, was auf ein Aufwärtspotenzial von 104,55 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 8,8 USD hindeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie auf dieser Basis.

Die Dividendenrendite von First Foundation liegt aktuell bei 0,66 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,63 liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche ergibt sich eine Performance von -51,5 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Unterperformance von -49,01 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite, die 58,09 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt, weit hinter anderen Unternehmen zurück. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die First Foundation-Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

