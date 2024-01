Hier freut sich jeder FS Bancorp-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "FS Bancorp, Inc.":

Die Finanzgesellschaft Fs hat eine Dividendenrendite von 3,4 %, was 135,25 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,65 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 6,52, was 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 53, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Fs-Aktie von 36,96 USD als positiv bewertet, da er 21,18 Prozent über dem GD200 (30,5 USD) liegt. Der GD50 beträgt 32,05 USD, was einem Abstand von +15,32 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.