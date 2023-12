Hier freut sich jeder FRP-Anleger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Frp ein viel diskutiertes Thema, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Frp, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ermöglichen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei hat die Frp-Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Der aktuelle Kurs der Frp-Aktie liegt jeweils deutlich über den gleitenden Durchschnittswerten, was die positive Bewertung erklärt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Frp-Aktie liegt aktuell bei 30,3 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 34 ergibt die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich damit eine positive Einschätzung für die Frp-Aktie sowohl hinsichtlich des Anleger-Sentiments als auch in der technischen Analyse.