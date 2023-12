Hier freut sich jeder FB Financial-Anleger!

Der Aktienkurs von Fb zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Finanzsektor. Mit einer Rendite von -19,39 Prozent liegt die Aktie mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Handelsbanken-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,7 Prozent, wobei Fb mit 15,69 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Fb derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Mit einem Unterschied von 136,19 Prozentpunkten (2,13 % gegenüber 138,31 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fb mit einem Wert von 10,38 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 15,94. Dies stellt eine Unterbewertung von 35 Prozent dar, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Fb liegt bei 4,21 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 23,5 an, dass Fb überverkauft ist und somit auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Fb somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.