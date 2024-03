Hier freut sich jeder Exxon Mobil-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Maß für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Für die Aktie von Exxon Mobil beträgt der RSI der letzten 7 Tage 21, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 37,61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich für Exxon Mobil daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exxon Mobil aktuell einen Wert von 10,68 auf, was 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite für Exxon Mobil beträgt derzeit 3,73 Prozent, was 1,17 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie von Exxon Mobil von insgesamt 6 Analystenbewertungen 3 "Gut"-Einstufungen, 3 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 122,58 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 13,11 Prozent steigen könnte. Basierend auf diesen Informationen lautet die Empfehlung der Analysten daher "Gut".

Zusammenfassend erhält die Aktie von Exxon Mobil somit insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.