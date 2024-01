Hier freut sich jeder Evertz-Anleger!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Evertz in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Evertz unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal "Neutral" oder "Schlecht" für Evertz vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". In jüngsten Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, wodurch das Rating für das Evertz-Wertpapier aus dem letzten Monat "Gut" ist. Zudem erwarten die Analysten eine Entwicklung von 14,86 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 16 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Evertz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,48 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,93 CAD liegt, was einer +11,62-prozentigen Abweichung entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,87 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,24 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Evertz-Aktie ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Evertz diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.