Hier freut sich jeder Evans-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen weist Evans derzeit ein KGV von 7 auf, während vergleichbare Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 16 haben. Damit ist Evans aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Evans in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,81 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Unterperformance von -23,37 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt lediglich um -2,44 Prozent gefallen sind. Im Bereich "Finanzen" lag die Rendite bei 6,87 Prozent, was bedeutet, dass Evans 32,68 Prozent unter dem Durchschnittswert in diesem Sektor liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Evans derzeit eine Rendite von 4,78 % auf, während der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") bei 138,63 % liegt. Somit erhält die ausgeschüttete Dividende ein "Schlecht"-Rating, da sie deutlich niedriger ist als der Durchschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich hingegen ein positiverer Trend. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Evans-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 28,2 USD, während der letzte Schlusskurs bei 30,53 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +8,26 Prozent und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt sich eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Evans-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Evans aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, jedoch in der technischen Analyse eine positive Entwicklung zeigt.