Hier freut sich jeder Enphase Energy-Anleger!

Die Analysten haben Enphase Energy in den letzten 12 Monaten 16 Mal eine gute Bewertung, 4 Mal eine neutrale Bewertung und kein einziges Mal eine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten im Durchschnitt zu einer ähnlichen Einschätzung, sodass das Rating für das Enphase Energy-Wertpapier im letzten Monat insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Die Analysten erwarten zudem basierend auf dem aktuellen Kurs von 123,56 USD eine Entwicklung von 61,5 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 199,55 USD an. Diese Entwicklung wird ebenfalls positiv bewertet und führt zu einer Gesamtbewertung "Gut" durch institutionelle Analysten.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Enphase Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 2,16 Prozentpunkten führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der aktuelle Kurs von 123,56 USD um +7,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -6,39 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Enphase Energy im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" bei -47,48 Prozent, was mehr als 629 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt die Rendite 3955,98 Prozent und liegt damit ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.