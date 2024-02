Hier freut sich jeder Enphase Energy-Anleger!

Die Enphase Energy-Aktie wurde von insgesamt 20 Analysten bewertet, wobei 16 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Auch in aktuellen Berichten kommen die Analysten zu ähnlichen Beurteilungen, was das Rating für das Enphase Energy-Wertpapier im letzten Monat auf "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) festlegt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 209,6 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 114,31 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 97,8 USD. Daher ergibt sich die Empfehlung, die Aktie als "Gut" einzustufen. Insgesamt erhalten die Enphase Energy-Aktien somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende wird Enphase Energy mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (2,18 %) als niedriger eingestuft, was zu einem Rating von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Enphase Energy-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 73, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 76,75 deutet auf eine Überbewertung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte beobachtet werden, dass die Enphase Energy-Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Enphase Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".