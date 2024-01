Hier freut sich jeder Endeavour Silver-Anleger!

Die Aktie von Endeavour Silver wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Endeavour Silver. Basierend auf der Durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (4,98 CAD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 101,42 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 2,47 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Endeavour Silver also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Auch die Stimmung der Anleger gegenüber Endeavour Silver ist positiv. Die Kommentare auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien kann die Aktie von Endeavour Silver ebenfalls überzeugen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 72,55 liegt sie unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 322, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann.

Jedoch zeigt der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage einen Wert von 87, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 67,03, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Endeavour Silver.