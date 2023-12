Hier freut sich jeder EmeraPref A-Anleger!

Emera-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Aktie des Energieversorgers Emera wird momentan von verschiedenen Kriterien bewertet. Beim aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,87 liegt Emera unter dem Branchendurchschnitt von 31,74, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Diese "Gut"-Bewertung basiert auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Emera mit 5,82 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie ab.

Die Analysten haben für Emera in den letzten 12 Monaten überwiegend positive Bewertungen abgegeben, was bedeutet, dass der Titel langfristig von institutioneller Seite aus ein "Gut"-Rating erhält. Die Analysten erwarten außerdem eine positive Entwicklung des Kurses um 16,27 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Allerdings zeigt das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität wurden als unterdurchschnittlich bewertet, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt. Daher erhält Emera bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Emera-Aktie gemischte Bewertungen erhält, sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien und Analysteneinschätzungen, als auch auf das langfristige Stimmungsbild. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.