Hier freut sich jeder Electrolux Professional AB-Anleger!

Die Diskussionen über Electrolux Professional in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Aktie von Electrolux Professional wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Electrolux Professional-Aktie bei 54,1 SEK. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 54,3 SEK (+0,37 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und mit einem letzten Schlusskurs von 48,12 SEK liegt dieser über dem gleitenden Durchschnitt (+12,84 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung für die Aktie aus charttechnischer Sicht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Electrolux Professional-Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Electrolux Professional liegt bei 52,99 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 29,68 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Gut" bewertet.