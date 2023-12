Hier freut sich jeder Eenergy-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Eenergy. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 28,22 Punkte, was darauf hinweist, dass Eenergy derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI nicht überkauft oder überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit wird Eenergy insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Eenergy insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Eenergy. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 93,55 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie und zuletzt wurden vor allem positive Meinungen zu Eenergy in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut". Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung für Eenergy in den vergangenen Wochen und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als durchschnittlich bewertet. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" eingestuft.