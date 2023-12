Hier freut sich jeder EQL Pharma-Anleger!

Bei Eql Pharma ist die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (6,14 %) mit 0 % niedriger. Dies ergibt eine Differenz von 6,14 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eql Pharma-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,63 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,85 EUR liegt, was eine Abweichung von +8,37 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 2,47 EUR, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs von +15,38 Prozent Abweichung liegt. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Eql Pharma-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Eql Pharma auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Befunde in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eql Pharma mit einem Wert von 37,02 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 100,66, was einen Abstand von 63 Prozent ergibt. Basierend auf diesen Werten wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

