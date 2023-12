Hier freut sich jeder DocuSign-Anleger!

Die technische Analyse der Docusign-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 49,71 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 59,76 USD liegt somit deutlich darüber, was einem Unterschied von +20,22 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 46,25 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von +29,21 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Docusign-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software ein geringerer Ertrag in Höhe von 2,29 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analysteneinschätzung ergibt ein "Neutral"-Rating für die Docusign-Aktie, basierend auf insgesamt 4 Analystenbewertungen, von denen 1 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel von 61 USD der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 2,07 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Docusign-Aktie aktuell mit einem Wert von 73,1 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 24, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Zusammenfassung der verschiedenen Analysen führt zu gemischten Bewertungen für die Docusign-Aktie, wobei die Charttechnik ein "Gut"-Rating ergibt, die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet wird und die Analysteneinschätzung zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI zeigt ebenfalls gemischte Signale mit einer "Schlecht"-Einstufung auf der einen und einer "Gut"-Einstufung auf der anderen Basis. Es bleibt somit eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Gesamtbewertung der Docusign-Aktie.