Hier freut sich jeder DocGo-Anleger!

Docgo, ein Unternehmen aus dem Markt "Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 19:12 Uhr) mit 5.74 USD ein wenig im Plus (+0.35 Prozent).

Unsere Analysten haben Docgo nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für Docgo liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Docgo vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 15 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (5,72 USD) könnte die Aktie damit um 162,24 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Docgo-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Docgo beläuft sich mittlerweile auf 8,21 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 5,72 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -30,33 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,99 USD. Somit ist die Aktie mit -4,51 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Docgo wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Docgo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.