Hier freut sich jeder Dixons Carphone-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Currys liegt derzeit bei 10,65, was 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel von 32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Currys eine Ausschüttung von 2,22 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel (4,29 %) niedriger ist. Die Differenz von 2,07 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Analyse von Currys haben wir festgestellt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Currys von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Bewertungen und Einschätzungen auf verschiedenen Ebenen führen zu unterschiedlichen Gesamteinstufungen für Currys.