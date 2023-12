Hier freut sich jeder Dish Network-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während ein überverkauftes Wertpapier eher Kursgewinne verzeichnen könnte. Bei Dish Network wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 18,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass Dish Network überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 31,31, was darauf hinweist, dass Dish Network weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für Dish Network, da hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen wurde Dish Network in den letzten 12 Monaten 4-mal als "Gut", 3-mal als "Neutral" und 2-mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von institutioneller Seite. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 309,75 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 19,75 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ist Dish Network derzeit +11,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -26,75 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.