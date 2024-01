Hier freut sich jeder Deutz AG-Anleger!

Die Deutz AG verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 20,18 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich um 6,65 Prozent, was bedeutet, dass die Deutz AG im Branchenvergleich um +13,53 Prozent überperformt hat. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 5,75 Prozent, wobei die Deutz AG 14,43 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese beeindruckende Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment spielt bei der Einschätzung einer Aktie eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit vorwiegend positiv über die Aktie der Deutz AG diskutiert. Weiterführende Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Deutz AG zeigt mit einem Niveau von 51,57 und einem RSI25 von 34,77 eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie der Deutz AG eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Zusammenfassend erhält die Deutz AG insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.