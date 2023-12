Hier freut sich jeder Deutsche Telekom-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 16,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt nur um 3,18 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Deutsche Telekom eine Outperformance von +12,97 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Darüber hinaus hatte der "Telekommunikationsdienste"-Sektor insgesamt eine mittlere Rendite von -3,76 Prozent im letzten Jahr, wobei die Deutsche Telekom um ganze 19,91 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Deutsche Telekom jedoch mit 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,67 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von -2,1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis wird die Deutsche Telekom im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,37 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 33,6, was einem Abstand von 45 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ergibt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Deutsche Telekom. Die Anleger diskutierten überwiegend positive Themen und es gab mehr Kaufsignale als Verkaufssignale. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Deutsche Telekom insgesamt eine positive Einschätzung basierend auf ihrer Performance, Dividendenrendite, fundamentalen Bewertung und Anleger-Stimmung.

