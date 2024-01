Hier freut sich jeder Deutsche Post-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Die Deutsche Post hat kürzlich ihre Dividende bekannt gegeben, die bei 4,15 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik (6,17 %) ist die Ausschüttung niedriger, was einer Differenz von 2,02 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dessen wird die Einstufung der Dividende derzeit als "Schlecht" bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Deutsche Post eine Performance von 18,24 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +10,47 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche, die im Durchschnitt um 7,78 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,61 Prozent erzielte, übertrifft die Deutsche Post diesen Wert um 11,63 Prozent. Daher wird die Performance der Aktie in beiden Bereichen als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Deutsche Post ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,35 auf, während der Branchendurchschnitt bei 25,2 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen über die Deutsche Post gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeschrieben. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was darauf hindeutet, dass sich kaum Änderungen identifizieren lassen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt ein Ergebnis von "Gut".