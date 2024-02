Hier freut sich jeder Deutsche Boerse-Anleger!

Die Aktien der Deutschen Boerse verzeichneten in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,39 Prozent, was eine Outperformance von +14,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche darstellt. Auch im "Finanzen"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 5,19 Prozent überdurchschnittlich gut ab, nämlich um 13,2 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhielt die Deutsche Boerse in diesen beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Auch das Anleger-Sentiment war größtenteils positiv, wie Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergeben haben. Überwiegend positive Diskussionen dominierten in den sozialen Netzwerken, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führte. In den letzten zwei Wochen wurden 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) identifiziert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich die Deutsche Boerse als weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine neutrale Marktsituation hin, wodurch auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Fundamental betrachtet wird die Aktie der Deutschen Boerse im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,48 ist die Aktie deutlich günstiger bewertet als der Branchen-KGV von 60,89, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.