Hier freut sich jeder DP Eurasia-Anleger!

Die Dividendenrendite von Dp Eurasia beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs steht. Diese Rendite liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch Analysten führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Dp Eurasia in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 62,2 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +50,45 Prozent entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Dp Eurasia mit 56,77 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen und Themen rund um Dp Eurasia. Aufgrund dieser Stimmungseinschätzungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Dp Eurasia-Aktie ergibt einen Wert von 20 für den RSI7 (für sieben Tage) und 24,34 für den RSI25 (für 25 Tage), was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.