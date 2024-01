Hier freut sich jeder CyberArk Software-Anleger!

Cyberark Software hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 81,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Outperformance von +70,74 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 72,07 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 211,72 USD der Cyberark Software-Aktie um +29,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 194,81 USD um +8,68 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 12 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Innerhalb eines Monats liegen 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 187,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -11,56 Prozent fallen könnte. Aus Analystensicht erhält die Cyberark Software-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyberark Software bei einem Wert von 3245, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" über dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cyberark Software damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.