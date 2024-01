Hier freut sich jeder CureVac-Anleger!

Die technische Analyse von Curevac zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,08 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,99 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie 43,64 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4,79 EUR, was einem Abstand von -16,7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Curevac über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität aufweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Curevac in diesem Punkt daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Curevac zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen ergibt sich für Curevac daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.