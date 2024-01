Hier freut sich jeder Cropenergies-Anleger!

Der gleitende Durchschnittskurs der Cropenergies liegt aktuell bei 9,17 EUR, während der Kurs der Aktie selbst auf 11,5 EUR gestiegen ist. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +25,41 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 8,59 EUR, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +33,88 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 18,84, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen zwar deutlich eingetrübt, was dazu führt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch Cropenergies eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cropenergies eingestellt waren. Es gab neun Tage lang eine überwiegend positive Diskussion, während an fünf Tagen die Anleger eher neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, wodurch Cropenergies eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Cropenergies von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.