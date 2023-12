Hier freut sich jeder Crawford-Anleger!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Crawford & war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine positive Diskussion hindeutet. Es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden, und an einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral.

Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Crawford & insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bezogen auf den Aktienkurs erzielte Crawford & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,01 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um 26,91 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -46,92 Prozent.

Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,8 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Crawford & mit 26,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Crawford & liegt bei 33,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen ähnlichen Wert von 35,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Crawford & auf 9,68 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,96 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +23,55 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,23 USD, was einer Distanz von +16,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält Crawford & daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf den verschiedenen analysierten Kategorien.