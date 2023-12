Hier freut sich jeder Costamare-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Die Anleger-Stimmung für Costamare ist derzeit positiv, was sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt. Dies ergab eine Auswertung der Äußerungen und Meinungen in diesen Foren.

Die technische Analyse zeigt, dass die Costamare aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 28,77 als überverkauft gilt. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als überverkauft eingestuft, mit einem Wert von 29. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 25,75 USD 1,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +2,02 Prozent liegt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Costamare zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Dies deutet auf ein langfristig positives Stimmungsbild der Aktie in den vergangenen Monaten hin.

Insgesamt erhält Costamare also in den verschiedenen Bewertungsfaktoren die Einstufung "Gut", was auf eine insgesamt positive Entwicklung und Stimmung hindeutet.