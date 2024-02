Hier freut sich jeder Cooper Energy-Anleger!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Cooper Energy diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cooper Energy liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,56 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Cooper Energy-Aktie mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +7,69 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +7,69 Prozent ein positives Bild, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar beeinflussen. Für Cooper Energy wurde eine langfristig starke Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.