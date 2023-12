Hier freut sich jeder Convenience Retail Asia-Anleger!

Der Aktienkurs von Convenience Retail Asia hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -5,54 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete eine mittlere Rendite von -18,48 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Convenience Retail Asia mit 12,95 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei Convenience Retail Asia beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit 10, was eine positive Differenz von +5,33 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Convenience Retail Asia von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Convenience Retail Asia liegt bei 7, im Vergleich zu einem KGV von 47,6 für Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 84 Prozent) und deutet darauf hin, dass Convenience Retail Asia unterbewertet ist, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Convenience Retail Asia in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.