Hier freut sich jeder Continental PK-Anleger!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ für Anleger. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion jedoch von positiven Themen über das Unternehmen Continental geprägt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 10 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt 2,41 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,31 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 2,72 Prozent für diese Aktie. Daher erhält Continental eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Continental mit 34,7 Prozent mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,93 Prozent, während Continental mit 33,77 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Continental liegt bei 26,4, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 22,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".