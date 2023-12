Hier freut sich jeder Conduit Holdings-Anleger!

Die Analysteneinschätzung für Conduit in den letzten zwölf Monaten ergibt ein Rating von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen keine Analystenupdates für Conduit aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 595 GBP. Dies würde einer potenziellen Steigerung der Aktie um 30,91 Prozent vom letzten Schlusskurs (454,5 GBP) entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Conduit-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Das Sentiment und der Buzz zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger im letzten Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da keine signifikante Veränderung festzustellen ist. Insgesamt erhält die Conduit-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Conduit ergibt eine Ausprägung von 79,59, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,38, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Conduit unterhalten. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.