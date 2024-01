Hier freut sich jeder Compagnie de Saint Gobain-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Der Relative Strength Index (RSI) der Cie De Saint-gobain liegt bei 20,25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und bewegt sich bei 52, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Bei der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz konnte bei Cie De Saint-gobain eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Außerdem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cie De Saint-gobain in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cie De Saint-gobain derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte, mit einem Unterschied von 2,37 Prozentpunkten (2,37 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In puncto Fundamentaldaten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie De Saint-gobain bei 14,84, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist im Vergleich zur Branche "Bauprodukte", die einen Wert von 0 aufweist.