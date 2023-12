Hier freut sich jeder Commercial National-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Für die Commercial National -Mi liegt der RSI bei 23,78, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 30, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Commercial National -Mi-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,2 USD lag. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 9 USD auf ähnlichem Niveau liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 8,27 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen rund um Commercial National -Mi in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Commercial National -Mi im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,7 %) mit einer Dividende von 6,87 % niedriger ausfällt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Die Differenz beträgt 131,83 Prozentpunkte.

Insgesamt ergibt sich für die Commercial National -Mi-Aktie eine Bewertung von überwiegend "Gut" in verschiedenen Kategorien, einschließlich des RSI, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.