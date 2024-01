Hier freut sich jeder Cloudflare-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Cloudflare liegt bei 51,58, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält die Cloudflare für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cloudflare von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Cloudflare haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cloudflare-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 65,53 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (81,35 USD) weicht somit um +24,14 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 77,27 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,28 Prozent Abweichung). Die Cloudflare-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Cloudflare-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cloudflare-Analyse vom 22.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cloudflare jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cloudflare-Analyse.

Cloudflare: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...