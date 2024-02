Hier freut sich jeder Citic-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Pacific Ltd":

Der Aktienkurs des Unternehmens Citic hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,82 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um -9,82 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +11,64 Prozent für Citic entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,92 Prozent im letzten Jahr, wobei Citic um 9,74 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Citic in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI), der in der technischen Analyse verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 22,89 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Citic überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Citic weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Citic-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Citic eingestellt waren. An einem Tag drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, während es keine negative Diskussion gab. An neun Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Citic daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citic mit einem Wert von 3,62 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der "Industriekonglomerate"-Branche, was darauf hinweist, dass Citic unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 46,16, was einem Abstand von 92 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.