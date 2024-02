Hier freut sich jeder Citic-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Pacific Ltd":

Die Citic-Aktie zeigt sich derzeit als attraktive Option für Anleger, da sie eine Dividendenrendite von 9,38 Prozent bietet, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,53 Prozent. Dieser positive Unterschied führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Citic bei 8,14 HKD, was einer Entfernung von +5,58 Prozent vom GD200 (7,71 HKD) entspricht. Dies wird als ein positives Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,47 HKD, was einer Entfernung von +8,97 Prozent entspricht. Somit erhält der Aktienkurs auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet weist die Citic-Aktie ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 3,62 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 45,73 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche hat die Citic-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,82 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,13 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,95 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor insgesamt zeigt die Citic-Aktie eine Überperformance von 10,5 Prozent. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Citic-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" bewertet.