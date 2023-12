Hier freut sich jeder Chongqing Sokon Industrial-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Seres-Aktie beträgt aktuell 8 und zeigt somit an, dass das Wertpapier überverkauft ist, wodurch ein "Gut"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Seres-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der Analyse der RSIs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Seres gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Seres-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs um +85,84 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einer Abweichung von +10,75 Prozent auf eine positive Entwicklung hin, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") und der "Automobile"-Branche liegt die Rendite der Seres-Aktie deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.